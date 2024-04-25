"متنكد".. أمير سعودي يعلق على صورة بالمدرجات وهزيمة الهلال

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على صورة له رصدت في المدرجات خلال مباراة نادي الهلال وضيفه العين الإماراتي، وأثارت التفاعل بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وخرج نادي الهلال من الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم فوزه على ضيفه نادي العين (2-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، بسبب خسارته ذهابا بهدفين مقابل أربعة.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر صفحته على منصة "أكس"، تعليقا على الصورة: "الله يسعدك ويحفظك اخي الكريم بتال.. وفهد فعلا مصور محترف ومبدع.. وان كنت في الصورة أشاهد الساعة مراقبا الوقت الضائع في الشوط الثاني وهذا لا يمنع أنني كنت (متنكد) من النتيجة.. مبروك للعين تأهله المستحق والقادم أجمل للهلال وللكرة السعودية بعون الله".

الله يسعدك ويحفظك اخي الكريم بتال .. وفهد فعلًا مصور محترف ومبدع .. وان كنت في الصورة أشاهد الساعة مراقبًا الوقت الضائع في الشوط الثاني وهذا لا يمنع أنني كنت ( متنكد) 😅من النتيجة.. مبروك للعين تأهله المستحق والقادم أجمل للهلال وللكرة السعودية بعون الله🙏 https://t.co/3vFTLZ4fbL — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) April 24, 2024

وفي منشور منفصل قال الأمير: "لعب الهلال البارحة مباراة ممتازة، ولكن مباراة الذهاب حسمت التأهل بنتيجتها وكانت الخطأ الأوحد والأكبر للمدرب خيسوس هذا الموسم والذي لن يلغي الخروج من بطولة آسيا أنه مدرب كبير ورائع.. كان الخطأ أن الفريق لعب ذهابا بعقلية الحفاظ على سلسلة الانتصارات وكأنه على يقين من الفوز والا فكيف تلعب في نصف نهائي خارج ارضك ويلج مرماك أربع أهداف من هجمات مرتدة؟! كان الأجدى أن يشارك بونو ذهابا وأن يتحفظ الفريق في لعبه ويركز على عدم تلقي أهداف، ولكن ما حدث كان العكس..".

لعب الهلال البارحة مباراة ممتازة ولكن مباراة الذهاب حسمت التأهل بنتيجتها وكانت الخطأ الأوحد والأكبر للمدرب خيسوس هذا الموسم والذي لن يلغي الخروج من بطولة آسيا أنه مدرب كبير ورائع ..

كان الخطأ أن الفريق لعب ذهابًا بعقلية الحفاظ على سلسلة الإنتصارات وكأنه على يقين من الفوز والا… — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) April 24, 2024

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وأضاف: "طبعا لا يجب إغفال أن اللاعبين مرهقين جدا بسبب المنافسة على كل البطولات.. هارد لك للهلال ومبروك للعين.. لا يلغي هذا الخروج أن الهلال بنسخته الحالية يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق ولا ينبغي القلق من جماهيره التي تعودت على القمم وينبغي الوقوف خلف الفريق وادارته ولاعبيه وجهازه الفني فالقادم أفضل بعون الله".

ويذكر أنه سبق للأمير عبد الرحمن بن مساعد وأن تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.

المصدر: وسائل إعلام