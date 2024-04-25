صديقة نجم أرسنال ترد على حملات المتنمرين

حذفت لورين فراير صديقة لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس جميع صورها على منصة "إنستغرام" بعد حملات التنمر ضدها.

ويتواعد نجم أرسنال ولورين منذ 8 سنوات كاملة، ولهما طفل، وعلاقتهما مستقرة إلى حد كبير، ولكن خلال الأشهر الماضية ظهرت العديد من التعليقات السخيفة ضدها.

واضطرت لورين تحمل رسائل المتنمرين لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها مؤخرا، حيث بدأ هذا الاستهزاء في ديسمبر الماضي، عندما قيل لرايس إنه يمكنه "مواعدة فتاة أجمل منها".

ومع استمرار الرسائل المسيئة، قررت لورين حذف جميع الصور من حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يضم أكثر من 76 ألف متابع.

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وقام العديد من الأشخاص بدعم صديقة رايس بعد هذه الخطوة، وعلى رأسهم ليبرتي بول نجمة مسلسل "Love Island" المعروف.

يذكر أن لورين تدعم رايس بصفة مستمرة في مباريات أرسنال هذا الموسم، وشوهدت في مدرجات ملعب الإمارات أكثر من مرة منذ رحيل اللاعب عن وست هام، كما تواجدت في قطر مع طفلهما لمساندته في كأس العالم 2022 خلال مشاركته في البطولة مع منتخب إنجلترا.

المصدر: "وسائل إعلام"