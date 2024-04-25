الأندية الهابطة من البريميرليغ إلى التشامبيونشيب لهذا الموسم

اقترب انتهاء منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليشتد الصراع خلال الجولات الأخيرة على النجاة من الهبوط إلى بطولة التشامبيونشيب للموسم الجديد.

ولم يتبق على نهاية الموسم الحالي من البريميرليغ 2023-2024، سوى 4 جولات فقط، حيث اختتمت منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

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ويهبط 3 أندية أصحاب المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى التشامبيونشيب للموسم الجديد.

وسقط فريق شيفليد يونايتد في فخ الهزيمة أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34، ليتجمد رصيده عند النقطة 16 محتلا المركز الـ20 والأخير على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي ليكون أقرب الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

ويعتبر شيفليد يونايتد إلى جانب الثنائي لوتون تاون بالإضافة إلى بيرنلي هم الأقرب في صراع الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي التشامبيونشيب.

الفرق متذيلة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

لوتون تاون (المركز 18 رصيد 25 نقطة)

بيرنلي (المركز 19 رصيد 23 نقطة)

شيفليد يونايتد (المركز 20 16 نقطة).

المصدر: وسائل إعلام