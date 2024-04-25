كلوب يكشف عن سبب الخسارة "المؤثرة" أمام إيفرتون

كشف الألماني يورغن مدرب فريق ليفربول عن سبب خسارة فريقه ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، والابتعاد عن المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومني "الريدز" بهزيمة مؤثرة أمام جاره اللدود إيفرتون (0-2) أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من البريميرليغ، لأول مرة منذ أكتوبر 2010، حيث أنهى سلسلة الـ12 مباراة دون فوز في ديربي ميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك".

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وقال كلوب خلال تصريحات في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "لا بد أن يمر أرسنال ومانشستر سيتي بلحظة سيئة للغاية خلال الفترة المقبلة، لا أعرف ولكن لا يمكنني إلا أن أعتذر للجمهور اليوم، كان علينا أن نقدم ما هو أفضل مما قمنا به، ولكننا لم نفعل، ولهذا السبب خسرنا".

وأضاف المدرب الألماني: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن الكثير من الأشياء، لقد سمحنا بحدوث ذلك ثم أصبحت المباراة كما يُريدها إيفرتون".

وختم كلوب تصريحاته قائلا: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وهذا ما يجب أن نعترف به، ولم أكن أتوقع ذلك اليوم ولكنه حدث، ومن الواضح أنها ليست اللحظة الأعظم التي نعيشها ولكن عليك أن نقاتل ونحاول استعادة مستوانا المعهود".

يذكر أن ليفربول توقف رصيده عند 74 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، لتتضاءل فرص "الريدز" في المنافسة على اللقب.

المصدر: "وسائل إعلام"