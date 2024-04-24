سيناريو نيمار.. برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام باريس سان جيرمان لتحصين لامين يامال

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن ضم لاعب برشلونة الإسباني، الشاب لامين يامال.

وترددت عدة أنباء في الفترة الأخيرة، تشير إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب الشاب لامين يامال خلال الصيف المقابل مقابل 200 مليون يورو.

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جاء ذلك بعدما ظهر اللاعب الشاب، البالغ من العمر 16 عاما، بمستوى بارز خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 44 مباراة بمختلف البطولات.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة رفضت فكرة بيع لامين يامال بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أن "الحل الوحيد لشراء لامين يامال هو دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بنحو مليار يورو".

وسبق وأن تمكن باريس سان جيرمان من كسر عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة في صيف 2017، بدفع 222 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومن المقرر أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تخلص برشلونة من عدة أسماء بارزة من أجل تقليص الرواتب وتحسين الحالة الاقتصادية للنادي.

المصدر: وسائل إعلام