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هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟.. لقطة مثيرة للجدل في لقاء ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

الرياضة

هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟.. لقطة مثيرة للجدل في لقاء ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)
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أشعلت لقطة للكرة وهي تبدو وكأنها تجاوزت خط المرمى خلال لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الدقيقة 28، نفذ جناح برشلونة رافينيا ركلة ركنية على القائم القريب، قابلها لامين جمال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها حارس ريال مدريد أندريه لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار "الفار" الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها لخط المرمى، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب عشاق برشلونة الذين أبدوا استياءهم وغضبهم من الحكم.

يشار إلى أن برشلونة تقدم مبكرا في الكلاسيكو عن طريق رأسية أندرياس كريستنسن في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

المصدر: وكالات

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