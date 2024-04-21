رسميا.. إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وضيفه نهضة بركان المغربي التي كانت مقررة اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء إلغاء المباراة بعد رفض الفريق المغربي خوض المواجهة بأقمصة بديلة لأقصمته الرسمية المحجوزة بمطار "هواري بومدين" بالجزائر.

لاعبو نهضة بركان يرفضون الخروج من غرف تغيير الملابس.. شاهد: pic.twitter.com/1ADyEBVNz5 — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) April 21, 2024

وبحلول الموعد المحدد لإجراء المباراة، تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري منفردا نحو أرضية الميدان، مبادرا إلى تحية الجماهير التي غصت بها المدرجات، وأخذ صورة جماعية بالعلم الجزائري قبل أن ينطلق في إجراء حصة تدريبية.

وبعد مدة وجيزة غادر لاعبو الفريق المغربي وحكام المباراة الملعب وعادوا إلى الفندق.

🚨🚨 عـــاجـــل | مراسل beIN SPORTS يؤكد عدم إقامة مباراة اتحاد الجزائر 🇩🇿 ونهضة بركان المغربي 🇲🇦 في موعدها ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي#كأس_الاتحاد_الإفريقي | #إتحاد_العاصمة | #نهضة_بركان#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/uTQxEwnJ4a — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024

واندلعت أزمة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان الجمعة الماضي لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهه الفريق الجزائري، حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

ورفض النادي المغربي هذا الإجراء، مؤكدا عدم امتلاكه قمصانا بديلة، الأمر الذي أجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مراسلة الجهات المسؤولة في الجزائر، لمطالبتها بإيجاد حل للقضية.

وجهز الاتحاد الجزائري أقصمة بديلة لكن الفريق المغربي رفض ارتداءها وأصر على خوض المباراة بأقمصته الرسمية ما تسبب في إلغاء اللقاء.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا في وقت لاحق لتوضيح ما حدث وإعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: "بي إن سبورتس" + RT