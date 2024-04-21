تطور جديد في أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي عن تطورات جديدة بخصوص أزمة مواجهة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المقررة مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

واندلعت أزمة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان الجمعة الماضي لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهه الفريق الجزائري في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية تصريحا لوليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقول فيه إنه تم تجهيز أقمصة جديدة لنهضة بركان من أجل تأمين خوض المباراة مساء اليوم.

وتابع صادي في التصريح ذاته، أنه حتى وإن خاض نهضة بركان مباراة اليوم بالأقمصة الجديدة، فإن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام الفريق المغربي بأقمصة تحمل خريطة المغرب.

وهدد صادي حسب الصحيفة الجزائرية، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت مصادر مغربية، كشفت صباح اليوم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سمح لنهضة بركان بخوض المباراة بقميصه الرسمي الذي يضم خريطة المغرب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عن أمتعة النادي المغربي.

وأكدت ذات المصادر أن نهضة بركان لن يخوض المباراة في حال عدم استعادته قمصانه من السلطات الجزائرية.

المصدر: وكالات