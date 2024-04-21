"الكاف" ينهي الجدل بشأن أزمة قمصان نهضة بركان المغربي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي وسمح للأخير بارتداء قميصه مع خارطة المغرب في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد.

واندلعت أزمة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان الجمعة الماضي لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي لمواجهه الفريق الجزائري في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

وكشف موقع "kooora"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، سمح لنهضة بركان بخوض المباراة بقميصه الرسمي الذي يضم خارطة المغرب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عن أمتعة النادي المغربي.

وأضاف "kooora" نقلا عن مصدر خاص من نادي نهضة بركان: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغ السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن القمصان وباقي المعدات".

وتابع: "الكاف أكد أن القميص مصادق عليه ويستوفي كافة الشروط المنصوص عليها، وسبق للنادي المغربي أن خاض به جميع المباريات في هذه المسابقة (كأس الاتحاد الإفريقي)".

وأردف المصدر: "وبالتالي لغاية هذه اللحظة بعد إجراء المران الأخير قبل المباراة ما زال نهضة بركان ينتظر استلام معداته".

وشدد المصدر: "لا توجد الكثير من الخيارات في هذه القصة، لو لم نلعب بهذا القميص لن نخوض المباراة، وحينها سيكون على الكاف تحمل مسؤوليته كاملة".

وأكد "kooora" أن "الكاف" خاطب السلطات الجزائرية رسميا للإفراج عن معدات بركان وقمصانه، وطلب من جمارك مطار "هواري بومدين" التعاون كي تلعب المباراة في موعدها.

المصدر: "kooora" + وكالات