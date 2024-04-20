تشافي عشية مباراة الكلاسيكو: ريال مدريد فريق قوي ولا يفوز بالحظ

أكد مدرب نادي برشلونة، تشافي، أن فريقه يرغب في الفوز على ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو غدا الأحد ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، مشددا على أن الفريق الملكي لا يفوز بالحظ فقط.

ويحل "البارسا" ضيفا ثقيلا على الريال على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويتخلف بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة: "غدا لدينا فرصة للمنافسة على الدوري، وهذا اللقاء الأهم في الموسم. سنواجه فريقا قويا".

وأضاف: "حماسنا كبير والمنافس قوي. اليوم تدربنا جيدا. أمس كنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال (أمام باريس سان جيرمان)، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري".

وتابع: "اضطر ريال مدريد للدفاع أمام مانشستر سيتي (في إياب ربع نهائي دوري الأبطال)، الذي يعتبر اليوم أفضل فريق في العالم. كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية. هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو (ريال مدريد) يعرف كيف يفعل ذلك".

وأوضح المدرب الإسباني: "ريال مدريد سيضغط علينا في لقاء الغد. إنه في ملعبه ويجب أن نكون جريئين للغاية، وهذا هو السيناريو المثالي لإظهار الشخصية. لقد أعددنا للمباراة جيدا. أعتقد أننا يمكن أن نلعب مباراة جيدة ونفوز. ستكون الدقائق الأولى حاسمة. علينا تهدئة اللعب والضغط العالي".

وأردف: "أنا لا أؤمن بالحظ، وهذا يعني أن ما وصل إليه ريال مدريد حاليا جاء بفضل العمل المستمر، لقد تمكنوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من إقصاء مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم من دوري الأبطال مرتين".

واختتم: "أتمنى أن يقدم الحكم مستوى جيدا في لقاء الغد، ولا يمكنني الحديث عن الأخطاء التحكيمية حاليا، وأؤكد للجماهير قدرة برشلونة على المنافسة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".

المصدر: وكالات