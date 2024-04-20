ريفالدو يرشح مدرب ريال مدريد السابق لخلافة تشافي في برشلونة

رشح نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، ريفالدو، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة المدير الفني الحالي لـ"البارسا" تشافي الذي سيترك منصبه مع نهاية الموسم لحالي.

وشدد ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، على أنه لا ينبغي التغاضي عن مورينيو، لمجرد أنه يمتلك تاريخا في تدريب ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة.

وأوضح: "هناك العديد من المشجعين الذين لا يقبلون اللاعبين أو المدربين الذين مثلوا الفريق المنافس، لكن مورينيو كان بالفعل في برشلونة (اشتغل كمساعد) مع السير بوبي روبسون، وهو شخص عظيم".

وأضاف: "أحيانا ما يكون (مورينيو) مثيرا للجدل مع جماهيره، يمكن أن يكون مصدر قلق منذ البداية، لكنه مدرب صاحب بطولات".

وتابع بطل العالم في 2002: "بالنظر إلى أن مورينيو من دون ناد حاليا وفيما يتعلق بالوضع في برشلونة، في رأيي من الأسهل عليه الانضمام إلى الفريق من غوارديولا (المرتبط مع مانشستر سيتي)، وأعتقد أنه سيكون صفقة رائعة للبارسا، رغم أن بعض المشجعين لا يفضلون ذلك".

وأكمل ريفالدو: "لا شك أن مورينيو سيقوم بعمل رائع، فهو يعرف برشلونة والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأيضا يتمتع بخبرة كبيرة".

ولم يرتبط مورينيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، بأي فريق منذ إقالته من تدريب روما الإيطالي في يناير الماضي.

المصدر: وكالات