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هل تغلب ريال مدريد على مان سيتي بالحظ؟.. غوارديولا ينهي الجدل (فيديو)

الرياضة

هل تغلب ريال مدريد على مان سيتي بالحظ؟.. غوارديولا ينهي الجدل (فيديو)
AP
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شدد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على عدم وجود عنصر الحظ في كرة القدم بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من سيطرته على المباراة طولا وعرضا، اضطر مانشستر سيتي للاحتكام لركلات الترجيح أمام ريال مدريد بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمواجهتهما بالتعادل 1-1.

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وخلال ركلات الترجيح والتي عادة ما يطلق عليها "ركلات الحظ"، أهدر لاعبو مانشستر سيتي ركلتين لتخسر كتيبة غوارديولا المباراة وتودع دوري الأبطال.

ونسب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، فوز ريال مدريد إلى الحظ، لكن غوارديولا أبدى رأيا مختلفا تماما.

وسئل المدرب الإسباني بعد المباراة عما إذا كان فريقه يعاني من نقص الحظ، فأجاب قائلا: "لقد أخبرني (أسطورة الكرة الهولندية والمدرب الأسطوري لنادي برشلونة)، الراحل يوهان كرويف يوما أن الحظ غير موجود (في كرة القدم) وأنا أتفق معه".

وتابع: "الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة، لكنها طريقة لا تصدق للخسارة".

وأكمل: "لا أعرف ما الذي كان بإمكاننا فعله أكثر".

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

المصدر: Relevo



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