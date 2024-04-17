ريال مدريد يجرد مانشستر سيتي من اللقب ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

جرد ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين التعادل لمان سيتي في الدقيقة 76.

سجل السيتي



شاهد الهدف



هدف السيتي التعادل عن طريق دي بروين #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي



pic.twitter.com/o1ollGXTGn — جنون الكالتشيو (@Azuri99) April 17, 2024

واضطر الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) للاحتكام إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل أيضا (3-3)، ليفوز الريال بركلات الحظ بنتيجة 4-3.

ورد ريال مدريد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في مدريد في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه.

وهذه هي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بمان سيتي من المسابقة القارية بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الـ14 القياسي.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

المصدر: RT