ريال مدريد يجرد مانشستر سيتي من اللقب ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
جرد ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.
وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين التعادل لمان سيتي في الدقيقة 76.
هدف ريال مدريد الاول عن طريق رودريغو 👏🏻🔥🎥 : #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد#بث_مباشر— مروان 📊 (@M_STAT0) April 17, 2024
pic.twitter.com/P3t16xT4j5
سجل السيتي— جنون الكالتشيو (@Azuri99) April 17, 2024
شاهد الهدف
هدف السيتي التعادل عن طريق دي بروين #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي
pic.twitter.com/o1ollGXTGn
واضطر الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) للاحتكام إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل أيضا (3-3)، ليفوز الريال بركلات الحظ بنتيجة 4-3.
هدف رودريغو 🔥🤍🤍🤍🤍— خالد (@710HFC) April 17, 2024
مبروك للملكي التأهل مبروك مدريستا
#ريال_مدريد_مانشستر_سيتيpic.twitter.com/nsa3AygUyI
ورد ريال مدريد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في مدريد في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه.
وهذه هي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بمان سيتي من المسابقة القارية بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الـ14 القياسي.
ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.
المصدر: RT