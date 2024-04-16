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فرض 3 عقوبات على الزمالك بعد واقعة "إخفاء الكرات" في لقاء الأهلي

الرياضة

فرض 3 عقوبات على الزمالك بعد واقعة
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أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ثلاث عقوبات ضد الزمالك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريق "الفارس الأبيض" وغريمه الأهلي أمس الاثنين ضمن الدوري المصري.

وفرضت الرابطة عقوبة مالية ضد الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

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وقررت الرابطة أيضا إيقاف عمرو أبو العز المدير الإداري بنادي الزمالك لمباراتين بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

كما حرمت مصطفى حسين "ميلا" عامل المهمات بالزمالك من مصاحبة الفريق في أربع مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب في أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

وكان المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، قد اعترض قبل نهاية اللقاء على عدم توفير كرات للاعبي فريقه لاستئناف اللعب سريعا من جانب حاملي الكرات التابعين للزمالك صاحب الضيافة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات

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