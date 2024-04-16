مع صورة لراموس.. نادي إشبيلية يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه على الأهلي

هنأ نادي إشبيلية الإسباني، فريق الزمالك بفوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 2-1 أمس الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية على منصة "إكس" صورة لنجم الفريق الأندلسي وأسطورته سرخيو راموس وعلقت عليها: "من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة، تهانينا للفارس الأبيض نادي ‫الزمالك الفوز بالديربي العريق".

من عاصمة الأندلس إلى ملوك ديربي القاهرة 👑



تهانينا للفارس الأبيض نادي #الزمالك@ZSCOfficial الفوز بالديربي العريق 👏#الاهلي_الزمالكpic.twitter.com/gGefVa3r9p — Sevilla FC Arab | إشبيلية (@SevillaFC_ARA) April 15, 2024

وكان الزمالك قد انتزع فوزا ثمينا على حساب الأهلي (2-1) بفضل ثنائية لنجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 74 و85، بينما سجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 73.

وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

المصدر: RT