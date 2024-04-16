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الموعد الجديد لمواجهة العين والهلال في أبطال آسيا بعد قرار التأجيل

الرياضة

الموعد الجديد لمواجهة العين والهلال في أبطال آسيا بعد قرار التأجيل
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أعلن نادي العين الإماراتي، الموعد الجديد لمواجهة نظيره الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي كانت مقررة الثلاثاء وتم تأجيلها بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقام الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة العين وضيفه الهلال على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدورقبل النهائي من دوري أبطال آسيا، بسبب العاصفة التي تشهدها دولة الإمارات، وحرصا على سلامة جماهير الفريقين.

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وأكد العين في بيان نشره على حساباته الرسمية، أن المباراة ستقام في نفس التوقيت الثامنة من مساء غد الأربعاء بدلا عن اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد، المزود بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أهم وأكبر الأحداث والمسابقات العالمية في كافة الظروف.

وناشد العين الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة، والتي تعتبر سارية وتخول حاملها حضور مباراة الغد، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن بدوره تعليق جميع المنافسات المحلية، حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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