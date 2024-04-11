راموس نسي تاريخه مع رونالدو لصالح ميسي

يميل سيرخيو راموس نجم إشبيلية، إلى اتباع سبيل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدلا من السير على خطى كريستيانو رونالدو قائد النصر.

راموس انضم إلى إشبيلية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وقد يغادر بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب "ريفيلو" فإن راموس قد يجدد عقده لموسم إضافي مع إشبيلية، لكنه أقرب إلى الرحيل عن أوروبا بنهاية الموسم الحالي.

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ورغم اهتمام النصر بالتعاقد مع أسطورة ريال مدريد الدفاعية، إلا أن راموس لا يود اللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

ويتواصل وكيل أعمال اللاعب مع عدد من الأندية الأمريكية، إذ تفضل عائلة اللاعب السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد يرحل راموس إلى الدوري الأمريكي على غرار ميسي بدلا من خوض تجربة المشاركة في الدوري السعودي كما فعل كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن راموس كان قريبا من الاتحاد السعودي في الصيف الماضي لكنه اختار العودة إلى إشبيلية.

المصدر: "وسائل إعلام"