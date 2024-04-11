مونتيري يحتفل بسقوط ميسي ورفاقه على طريقة رونالدو

سقط إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي 1-3 أمام مونتيري المكسيكي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونكاكاف، ليودع الفريق الأمريكي من البطولة صباح اليوم الخميس.

وبهذه النتيجة حسم مونتيري تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونكاكاف بعدما انتصر على إنتر ميامي بنتيجة 5-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل أهداف مونتيري الثلاثة كل من، براندون فاسكيز في الدقيقة 31، وبيرتيرامي في الدقيقة 58، جسوس جاياردو في الدقيقة 64، وكان الفريق قريبا من تسجيل المزيد من الفرص.

فيما جاء هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق دييغو غوميز، ولكن أكمل الفريق المباراة منقوص العدد بعدما تعرض جوردي ألبا إلى الطرد في الدقيقة 78، وانتهى اللقاء بفوز مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Monterrey fans are chanting Cristano Ronaldo's name to Messi as he’s losing 4-1 😭😭😭 pic.twitter.com/LMhaMOaW0E — M (@madridfooty_) April 11, 2024

ونشر حساب فريق مونتيري المكسيكي على منصة "إكس" عقب المباراة كلمة "siuu" الخاصة باحتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الغريم التقليدي للأرجنتيني قائد إنتر ميامي.

وبعد نشر التغريدة بدقائق، قام حساب النادي بحذفها.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي منذ البداية بشكل أساسي مع فريقه، حتى نهاية المباراة.

ويلعب إنتر ميامي ضد سبورتينغ كانساس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT