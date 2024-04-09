أرسنال يفشل باستغلال ظروف بايرن وتأجيل الحسم في ألمانيا

أهدر أرسنال فوزا ثمينا على مضيفه بايرن ميونخ، عندما تعادل معه 2-2 مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

عند الدقيقة 12 من زمن المباراة، سجل بوكايو ساكا الهدف الأول لأرسنال، من تمريرة بن وايت، استلمها ساكا وسددها بطريقة رائعة في شباك مانويل نوير.

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وأدرك سيرج غنابري التعادل لبايرن في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل المنطقة وضاعف هاري كين النتيجة للعملاق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لكن تروسارد أدرك التعادل لأرسنال في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل المنطقة.

ويأتي تعادل بايرن يوم بعد انتقادات يعاني منها لتراجعه محليا إذ يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن المنتمي للدرجة الثالثة.



بينما يتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول.

ويتأجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا"، الأربعاء المقبل.

المصدر: RT+ وسائل إعلام