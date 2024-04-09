في مباراة مجنونة.. ريال مدريد يفلت من الخسارة أمام السيتي بدوري أبطال أوروبا

انتهت قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3، في قمة نارية جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ونجح أبناء المدرب غوارديولا من التسجيل مبكرا عن طريق بيرناردو سيلفا عند الدقيقة الثانية.

وتعادل الريال بهدف ذاتي سجله دياز في مرماه بعد تسديدة من كامافينغا في الدقيقة الـ12، وتقدم رودريغو للفريق الملكي في الدقيقة الرابعة عشر.

إقرأ المزيد

وفي الشوط الثاني، كان نادي مانشستر سيتي في الموعد، ونجح في قلب الطاولة على ريال مدريد، بعد أن أحرز التعادل في الدقيقة 66 بواسطة فيل فودين.

ومثلما سدد فيل فودين تسديدة قوية سكنت شباك حارس ريال مدريد لونين، كررها جوسكو جفارديول في الدقيقة 71 ليحرز هدف التقدم للسيتي.

رغبة في ريال مدريد في إدراك التعادل استمرت، وبالفعل نجح فيدي فالفيردي في إحراز هدف رائع في الدقيقة 79.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الأربعاء 17 إبريل الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

المصدر: RT