بنزيما يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي

افتتح كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة أهداف فريقه "النمور" أمام الوحدة، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

وحجز اتحاد جدة مقعده في نهائي المسابقة السعودية بعدما تغلب على نادي الوحدة بنتيجة 2-1 مساء أمس الاثنين.

وجاء هدف المهاجم الفرنسي بعد مرور 56 ثانية على إطلاق صافرة البداية، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل أحد أسرع أهداف المسابقة منذ انطلاقها.

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ونجح المغربي حمد الله في مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 42 مستفيدا من تمريرة عرضية من زميله رومارينيو.

وقبل إطلاق الحكم لصافرته قلص الوحدة الفارق بفضل لاعبه حسين العيسى لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي 2024، بين الفريقين الفائزين والوصيفين بالدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الاتحاد، حامل اللقب، ضد الهلال الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام"