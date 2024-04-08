بسبب رونالدو.. اليوتيوبر سيبد يستفز المصارع راندي أورتن (فيديو)

ظهر "اليوتيوبر" الشهير سبيد، المعروف بعشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في الليلة الثانية من عرض المصارعة الشهير "راسلمينيا 40"، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين.

وفي الليلة الثانية من عروض راسلمينيا 40، وخلال نزال راندي أورتن مع لوغان بول للدفاع عن بطولة الولايات المتحدة، ظهر فجأة اليوتيبر "سبيد" حيث كان يرتدي زيا تنكريا على شكل زجاجة إحدى مشروبات الطاقة، وتدخل لإنقاذ لوغان وسحبه من الحلبة، واستفز أورتن بشكل كبير، حيث قال له أن رونالدو هو الأفضل، وهو الأمر الذي أثار غضبه بشدة.

اكثر مقطع متداول حالياً من عرض المصارعه الحره WWE وظهور سبيد فيه لمواجهة راندي اورتن…



هنا اللقطه كامله pic.twitter.com/E60eINN0hO — MOATH | معاذ (@M0ATH) April 8, 2024

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وعقب ذلك قرر أورتن ضرب اليوتيوبر سيبد بقسوة ردا على استفزازه له، حتى سقط الأخير مغشيا عليه، في النهاية، ليتوقف بعدها المصارع عن ضربه.

وشهدت الليلة الأولى إثارة كبيرة، حيث كان الحدث الأبرز هو انتصار رومان رينز وذا روك على كودي رودز وسيث رولينز، في نزال الحدث الرئيس، بالإضافة إلى تتويج سامي زين بطلا جديدا للإنتركونتننتال لينهي سيطرة غونتر على اللقب.

المصدر: "وسائل إعلام"