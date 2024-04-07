صلاح يسجل هدفا تاريخيا وينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا تاريخيا في شباك مانشستر يونايتد لينقذ فريقه ليفربول من الخسارة أمام غريمه (2-2) في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول سباقا لافتتاح باب التسجيل بفضل الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23.

واستغل البرتغالي برونو فيرنانديز خطأ فادحا من مدافع ليفربول، كوانساه عندما باغت الحارس المتقدم كيليهر بهدف تعديل النتيجة (50).

وتكفل الشاب ماينو (18 عاما) بتسجيل هدف التقدم لصالح يونايتد (67) لكن الرد جاء من خلال صلاح بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء (84).

ورفع صلاح عدد أهدافه ضد مانشستر يونايتد إلى 14 هدفا، ليصبح الفريق الأكثر استقبالا لأهداف الدولي المصري في مسيرته مع الأندية.

وسجل صلاح الآن أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد" أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، بواقع ستة أهداف.

6 - Mo Salah has scored six Premier League goals at Old Trafford, the most of any visiting player in the competition's history, overtaking Steven Gerrard's five. Theatre. pic.twitter.com/rJhDQl1N16 — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2024

فضلا عن ذلك، فإن صلاح هو أول لاعب "زائر" يسجل في أربع مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد.

أما ليفربول، فقد رفع رصيده إلى 71 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، فيما صار رصيد مانشستر يونايتد 49 نقطة في المركز السادس.

المصدر: "أوبتا" + وكالات