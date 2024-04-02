رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك أبها (فيديو)
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا عالميا خلال مباراة فريقه النصر ومضيفه أبها لحساب المرحلة الـ26 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 42، حيث استقبل تمريرة في العمق بتسديدة رائعة "لوب"، وارتفعت الكرة لتتجاوز الحارس المتقدم عن مرماه وتسكن الشباك.
هدف النصر الرابع كريستيانو رونالدو كاملاً 🔥— صــوفـان الـشـومـي (@swfan_alsh32394) April 2, 2024
هااااااااترررريك ⚽⚽⚽#النصر_ابها#كرستيانو_رونالدوpic.twitter.com/udUgUAwS6I
هدف النصر الرابع رونالدو هاااتريك !— اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) April 2, 2024
#النصر_ابها
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وتفاعلت الجماهير بحماس كبير وصفقت لرونالدو عقب تسجيل هذا الهدف الرائع.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— أخبار كرة القدم (@OnSideAr) April 2, 2024
هدف النصر الرابع رونالدو هاتريك 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/535AH5e45q
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن بين النصر وأبها بتقدم النصر بخماسية دون رد علما بأن رونالدو سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
المصدر: RT