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رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك أبها (فيديو)

الرياضة

رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك أبها (فيديو)
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا عالميا خلال مباراة فريقه النصر ومضيفه أبها لحساب المرحلة الـ26 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 42، حيث استقبل تمريرة في العمق بتسديدة رائعة "لوب"، وارتفعت الكرة لتتجاوز الحارس المتقدم عن مرماه وتسكن الشباك.

وتفاعلت الجماهير بحماس كبير وصفقت لرونالدو عقب تسجيل هذا الهدف الرائع.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن بين النصر وأبها بتقدم النصر بخماسية دون رد علما بأن رونالدو سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

المصدر: RT

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