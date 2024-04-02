رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك أبها (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا عالميا خلال مباراة فريقه النصر ومضيفه أبها لحساب المرحلة الـ26 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 42، حيث استقبل تمريرة في العمق بتسديدة رائعة "لوب"، وارتفعت الكرة لتتجاوز الحارس المتقدم عن مرماه وتسكن الشباك.

هدف النصر الرابع رونالدو هاااتريك !

#النصر_ابها



pic.twitter.com/UbExuc5TG7https://t.co/1LvdPweDg5 — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) April 2, 2024

وتفاعلت الجماهير بحماس كبير وصفقت لرونالدو عقب تسجيل هذا الهدف الرائع.

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هدف النصر الرابع رونالدو هاتريك 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/535AH5e45q — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) April 2, 2024

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن بين النصر وأبها بتقدم النصر بخماسية دون رد علما بأن رونالدو سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

المصدر: RT