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بعد ديربي جدة.. الأهلي يسخر من الاتحاد (فيديو)

الرياضة

بعد ديربي جدة.. الأهلي يسخر من الاتحاد (فيديو)
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سخر الحساب الرسمي لأهلي جدة من جاره الاتحاد بعد الفوز عليه بهدف دون رد مساء الاثنين في ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو تظهر فيه حسرة أحمد حجازي، مدافع "العميد"، بينما ظهر لاعب الراقي، فرانك كيسيه، حاملا فانوس رمضان.

وعلق الحساب على الفيديو، قائلا: "ديربي رمضان جاب من الآخر.. فلتبدأ المساخر".

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وعزز الأهلي موقعه في المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ليوسع الفارق مع الاتحاد، الذي يحتل المركز الرابع، إلى 5 نقاط، مع تبقي 8 جولات على انتهاء الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر:"مواقع التواصل الإجتماعي" 

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