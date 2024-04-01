الهلال السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل خوضه معارك كروية كبرى

كشف نادي الهلال، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة مهاجمه الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض ميتروفيتش لإصابة عضلية، السبت الماضي، خلال مواجهة الهلال والشباب (4-3) في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين التي شهدت تسجيل المهاجم الصربي لهدفين قبل استبداله في الدقيقة 35.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" يوم الاثنين، إن الأشعة التي أجراها ميتروفيتش، كشفت عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

📄 أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب #الهلال "ألكساندر ميتروڤيتش" تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع pic.twitter.com/XVr5OCQGax — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 1, 2024

وأوضح الهلال أن هدافه الصربي سيخضع على إثر الإصابة العضلية، لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع.

ويعتبر ميتروفيتش من أبرز لاعبي الهلال هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 35 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 33 هدفا وصنع 8 لزملائه.

وجاءت إصابة ميتروفيتش في وقت يستعد فيه الهلال لخوض معارك كروية كبرى محليا وقاريا خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع أن يغيب ميتروفيتش عن صفوف الهلال في مواجهة الأخدود والخليج والأهلي والتعاون والفتح في الدوري، وعن لقاء النصر في نصف نهائي السوبر السعودي، وعن نهائي السوبر حال تأهل الهلال.

وسيغيب ميتروفيتش أيضا عن مباراتي الذهاب الإياب ضد العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وعن مواجهة اتحاد جدة في كأس السعودية.

المصدر: صحيفة اليوم السعودية + RT





