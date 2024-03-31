"كلاسيكو" فرنسا.. باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا في عقر داره (فيديو)

مني نادي مرسيليا بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام غريمه التقليدي باريس سان جيرمان (0-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووقع على ثنائي الفريق الباريسي كل من اللاعبين البرتغاليين، فيتينيا، وغونزالو راموس، في الدقيقتين (53، 85) على الترتيب.

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ونجح باريس سان جيرمان في الفوز بالرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي لوكاس بيرالدو، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "فيلودروم".

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه وصيفه نادي ستاد بريست.

بينما يشغل فريق مارسيليا المركز السابع على سلم الترتيب، برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT