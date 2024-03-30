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شاهد.. عمر السومة يتعرض لتدخل عنيف ودهس

الرياضة

شاهد.. عمر السومة يتعرض لتدخل عنيف ودهس
@AlkassTVSports
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تعرض اللاعب السوري عمر السومة مهاجم نادي العربي، لتدخل عنيف خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الغرافة (0-1) التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 19 من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

 وتدخل ليانكو مدافع الغرافة أثناء كرة مشتركة بشكل قوي على عمر السومة، الذي سقط على الأرض وتعرض لـ"الدهس" من قبل المدافع وأصيب بجروح على مستوى الصدر، في نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ويدين نادي الغرافة بالفضل في انتصاره لمهاجمه أحمد علاء الدين عبد المتعال الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء على استاد حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.

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وواصل نادي العربي بذلك مسلسل نزيف النقاط، حيث أهدر 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

بينما حقق نادي الغرافة انتصاره الثالث على التوالي، ويحتل المركز الثاني متساويا بالنقاط مع المتصدر فريق السد، قبل مباراته أمام مضيفه المرخية، مساء اليوم الأحد.  

المصدر: RT 

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