النصر والطائي.. التشكيلة الأساسية للمباراة
يحتضن ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، مساء اليوم السبت، مباراة نادي النصر ضد ضيفه "الطائي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة عبد الله الحربي صفارة بداية هذه المواجهة بين نادي النصر وضيفه الطائي في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.
وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية أمام ضيفه الطائي:
26- دافيد اوسبيا
15- أليكس تيليس
4- محمد فتيل
78- علي لاجامي
23- أيمن يحيى
25- أوتافيو مونتيرو
77- مارسيلو بروزوفيتش
14- سامي النجعي
29- عبد الرحمن غريب
10- ساديو ماني
7- كريستيانو رونالدو.
قائمة الفريق الرسمية للمباراة تصـل! 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 30, 2024
بالتوفيق لنجومنا 💛#النصر_الطائي | #AlNassrAlTaipic.twitter.com/SjFdagV5jQ
بينما اختار الروماني لورينت ريجيكامب (48 عاما) المدير الفني لنادي الطائي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":
44- معتز البقاوي
88- إبراهيم النخلي
5- إنزو روكو
27- روبرت باور
3- عبد العزيز مجرشي
26- جمال باجندوح
30- ألفا سيميدو
43- بيرنارد مينساه
11- أندريه كورديا
7- سلمان المؤشر
10- فيرجل ميسدجان.
تشكيلة الحواتم اليوم 🏇— نادي الطائي السعودي (@tai1381) March 30, 2024
.#النصر_الطائي#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL#الطائي | #فارس_الشمال pic.twitter.com/ZxccmR3caO
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.
بينما يشغل نادي الطائي المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى لصالح نادي النصر بنتيجة (2-1).
المصدر: RT