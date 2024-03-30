النصر والطائي.. التشكيلة الأساسية للمباراة

يحتضن ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، مساء اليوم السبت، مباراة نادي النصر ضد ضيفه "الطائي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة عبد الله الحربي صفارة بداية هذه المواجهة بين نادي النصر وضيفه الطائي في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية أمام ضيفه الطائي:

26- دافيد اوسبيا

15- أليكس تيليس

4- محمد فتيل

78- علي لاجامي

23- أيمن يحيى

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

14- سامي النجعي

29- عبد الرحمن غريب

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

بينما اختار الروماني لورينت ريجيكامب (48 عاما) المدير الفني لنادي الطائي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

44- معتز البقاوي

88- إبراهيم النخلي

5- إنزو روكو

27- روبرت باور

3- عبد العزيز مجرشي

26- جمال باجندوح

30- ألفا سيميدو

43- بيرنارد مينساه

11- أندريه كورديا

7- سلمان المؤشر

10- فيرجل ميسدجان.

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ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

بينما يشغل نادي الطائي المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى لصالح نادي النصر بنتيجة (2-1).

المصدر: RT