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الهلال والنصر والأهلي والزمالك.. ترتيب الفرق العربية في تصنيف أفضل الأندية عالميا

الرياضة

الهلال والنصر والأهلي والزمالك.. ترتيب الفرق العربية في تصنيف أفضل الأندية عالميا
RT
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دخل فريق الهلال والنصر السعوديين نادي الـ100 لأفضل الأندية في العالم، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات وأرقام عالم كرة القدم، عن شهر مارس 2024.

واقتحم نادي الهلال قائمة أفضل 50 ناديا في العالم، باحتلاله المركز 44 في التصنيف، بينما جاء نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثاني عربيا والمرتبة الـ93 عالميا.

في حين احتل نادي الأهلي المصري المركز الثالث عربيا والثاني إفريقيا، والـ157 عالميا، بينما شغل غريمه التقليدي الزمالك المرتبة الـ540 في ترتيب العالم.

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وفي ما يلي ترتيب أفضل الأندية العربية في مارس 2024:

1- الهلال السعودي

2- النصر السعودي

3- الأهلي المصري

4- الجيش المغربي

5- الرجاء المغربي

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6- اتحاد جدة السعودي

7- الترجي التونسي

8- العين الإماراتي

9- التعاون السعودي

10- مولودية الجزائر.

المصدر: أوبتا 

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