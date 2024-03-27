نجم النصر السعودي يسخر من فينيسيوس.. شريط أهداف إسبانيا والبرازيل (فيديو)

نجا المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام مضيفه الإسباني (3-3) في الوقت القاتل من عمر المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة مدريد.

وشهدت المواجهة بين المنتخبين الإسباني "لا فوريا - La Furia Roja" و"السيليساو" البرازيلي، العديد من الأحداث المثيرة سواء على مستوى اللعب أو صراعات اللاعبين.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من، لاعب خط الوسط رودريغو هيرنانديز "رودري"، والمهاجم داني أولمو، في الدقيقتين (13 من ضربة جزاء، و36) على الترتيب.

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واااااااااااااو، هدف خيالي من اولمو 😳



البرازيل 0-2 اسبانيا

pic.twitter.com/CA3M8FAdFs — عمرو (@bt3) March 26, 2024

ورد "السيليساو" البرازيلي بالمثل، عبر كل من المهاجمين، رودريغو، وإيندريك فيلبي موريرا دي سوزا، في الدقيقتين (40، 50) على الترتيب.

🚨🎥 هدف رورديجو ضد إسبانيا.pic.twitter.com/6HBGibLMcX — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 26, 2024

هددف إندريك الأول في البرنابيو 👏✅pic.twitter.com/fQYwTvK6ph — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 26, 2024

وعاد رودري في الدقيقة 87 ووضع "الماتادور" في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده، من ركلة جزاء أيضا.

وأنقذ البرازيلي لوكاس باكيتا منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثالث له من ضربة جزاء أيضا، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ودخل البرازيلي فينسيوس جناح فريق ريال مدريد، في مشادة قوية مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع نادي النصر السعودي خلال المباراة، وهو ما استدعى باقي اللاعبين للتدخل لتنتهي الأزمة سريعا.

"Solo quiero jugar a fútbol 😭🥺😢" pic.twitter.com/Zi67t0D9PL — Llourinho (@Llourinho) March 26, 2024

وانتشر فيديو المشادة بشكل كبير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لدرجة أن لابورت أعاد نشر المقطع.

واستغل إيمريك لابورت نشر أحد المتابعين الفيديو بتصريح سابق لفينيسيوس جاء نصه: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم".

ليعلق مدافع نادي النصر على المنشور، قائلا: "ربما أراد الرقص" مع رموز تعبيرية تدل على السخرية من النجم البرازيلي.

Spain's Aymeric Laporte quoted a video that makes fun of Vinicius ("I just want to play football") with "Maybe he wanted to dance". pic.twitter.com/BN8PuBfuza — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 26, 2024

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وخرج "فينيسيوس جونيور، عشية المباراة بتصريح، قال فيه: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم" وهو يبكي، وذلك نتيجة تعرضه لهتافات عنصرية متواصلة في مختلف الملاعب سواء على المستوى الأوروبي أو المحلي رفقة ريال مدريد.

ويستفز الجناح البرازيلي دائما الجماهير عندما يسجل الأهداف بالاحتفال عن طريق الرقص أمام المدرجات، وهو ما دفع لابورت للخروج بهذا التعليق.

المصدر: وسائل إعلام