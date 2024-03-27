شاهد.. رد فعل لاعب ريال مدريد "القادم الواعد" على أول أهدافه بملعب "سانتياغو برنابيو"

أعرب مهاجم المنتخب البرازيلي، إندريك، عن سعادته بهز شباك نظيره الإسباني (3-3)، خلال اللقاء الدولي الودي، الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وأحرز إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا (17 عاما) هدف التعادل الثاني "للسيليساو" البرازيلي عند الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليذهب للاحتفال به مع والده.

إندريك ذهب إلى والده للإحتفال بالهدف! ✨♥️ pic.twitter.com/FiibTAgREP — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 26, 2024

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وقال إندريك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حلمت بتسجيل هدفي الأول في البرنابيو.. هنا لا أحد أفضل من أي شخص آخر".

وأضاف مهاجم ريال مدريد المستقبلي: "أنا مدين بهذين الهدفين (إنجلترا وإسبانيا) لزملائي، ودوريفال (مدرب البرازيل) على ثقته".

وختم إندريك، الذي علق بأنه يفضل عدم التحدث بالإسبانية: "سعيد جدا بما يحدث في حياتي، وأقدر ذلك كثيرا".

ووقع إندريك على عقد مع ريال مدريد في 15 ديسمبر الماضي، مقابل 70 مليون يورو، ذهبت لناديه بالميراس البرازيلي، الذي يلعب فيه الآن على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن ينضم إندريك رسميا، لصفوف ريال مدريد، بداية من صيف 2024.

المصدر: وكالات