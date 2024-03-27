بيلينغهام يأسر قلوب الجماهير بلفتة رائعة (فيديو)

خطف النجم الإنجليزي، جود بيلينغهام، الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه البلجيكي (2-2)، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

واقتنص بيلينغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، هدف التعادل "للأسود الثلاثة" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

ولم يخطف بيلينغهام، الأضواء بإنقاذه منتخب بلاده، فحسب بل وبلفتة إنسانية رائعة، فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء عزف النشيد الوطني المنتخبين، حيث كان أحد الأطفال المعاقين يجلس أمام نجم ريال مدريد.

وعبر الطفل للدولي الإنجليزي عن شعوره بالبرد، مما جعل بيلينغهام يخلع سترته ويلبسها للطفل.

لفتة إنسانية.. #بيلينغهام يهدي معطفه لطفل لاتقاء المطر خلال مباراة #إنكلترا وبلجيكا pic.twitter.com/wW3VniLNCU — Shasha Sports (@Shasha_Sports) March 27, 2024

ونالت اللفتة الإنسانية من جود بيلينغهام اشادات واسعة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا به.

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وكان منتخب إنجلترا قد خسر مباراته الودية الأولى أمام البرازيل في عطلة مارس الدولية الحالية، بهدف من دون رد.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يلعب ضمن المجموعة الثالثة، في نهائيات "يورو 2024" التي تضم أيضا منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

بينما يلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من منتخبات سلوفاكيا وأوكرانيا ورومانيا.

المصدر: وسائل إعلام