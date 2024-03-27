هالاند يهدر ركلة جزاء "برعونة" ومعها فرصة فوز منتخب بلاده (فيديو)

أخفق النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، في قيادة منتخب بلاده للفوز على ضيفه السلوفاكي في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله اللاعب ألكسندر سورلوث في الدقيقة 18، وأهدر هالاند فرصة مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 62، بإضاعته ركلة جزاء، في مشهد نادر الحدوث بالنسبة للمهاجم النرويجي، الذي يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

🚨🚨 - إضاعة إيرلينغ هالاند لركلة جزاء مع المنتخب النرويجي قبل قليل.

pic.twitter.com/tpj8lavToY — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 26, 2024

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واقتنص السلوفاكي أندريه دودا هدف التعادل لبلاده قبل 3 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي جرى على ملعب "وليفال ستاديوم - Ullevaal Stadion" بالعاصمة أوسلو.

يذكر أن إيرلينغ هالاند سجل 29 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة مع فريقه مانشستر سيتي، وذلك خلال 34 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

أما على المستوى الدولي، أحرز النجم النرويجي، البالغ من العمر 23 عاما، 27 هدفا وصنع 3 أخرى خلال 31 مباراة بجميع البطولات.

المصدر: RT