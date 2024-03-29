اختيارات غريبة.. مركز صادم لرونالدو في قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ

أثارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الكثير من الجدل، حول أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بسبب اختيارات مفاجئة في القائمة.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، قائمة أفضل اللاعبين عبر التاريخ، في التقرير الذي نشره الصحفي أوليفر هولت.

وأضافت الصحيفة أن قيادة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 2022، أدى إلى إزالة الشك بأنه أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

لكن الغريب أن صاحب التقرير وضع غريمه التقليدي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في المرتبة العاشرة بالقائمة بعد أسماء مفاجئة.

وأثار احتلال كريستيانو رونالدو للمركز الأخير في قائمة أفضل 10 لاعبين، جدلا واسعا بين الجماهير، خاصة أنه الهداف التاريخي لكرة القدم والهداف التاريخي للبطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا.

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة "ديلي ميل" عن ذلك التقرير هو "كريستيانو رونالدو.. أنظر بعيدا الآن".

وفي الوقت الذي اعتذر فيه صاحب التقرير لأسماء عديدة مثل جيانفرانكو زولا ولويس سواريز وغابرييل باتيستوتا ومايكل أوين وسيرخيو أغويرو وغيرهم لعدم وجودهم في قائمة أفضل 100 لاعب، إلا أنه لم يفعل الأمر نفسه مع الأسطورة البرتغالية.

وأوضح أوليفر هولت: "بالمناسبة، لن أعتذر عن كون كريستيانو رونالدو في المركز العاشر، لا أرى أن هذا مثير للجدل، رونالدو هو ثاني أفضل لاعب في جيله بعد ليونيل ميسي، أعتقد أن معظم مشجعي كرة القدم يقبلون ذلك، وهذه القائمة مستمدة من أجيال عديدة".

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم وفقا لـ"ديلي ميل":

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

2- البرازيلي بيليه

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3- الأرجنتين دييغو مارادونا

4- الهولندي يوهان كرويف

5- الفرنسي زين الدين زيدان

6- الإسباني ألفريد دي ستيفانو

7- البرازيلي رونالدو نازاريو

8- البرازيلي غارينتشيا

9- البرازيلي زيكو

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وسائل إعلام