رونالدو يعول على "كرم" الطائي.. موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يخوض نادي النصر مباراة هامة ضد ضيفه الطائي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة عبد الله الحربي صفارة بداية هذه المواجهة بين نادي النصر وضيفه الطائي في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

ويركز نادي النصر على المنافسات المحلية بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

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ويحتل الفريق "العالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

بينما يشغل نادي الطائي المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى لصالح نادي النصر بنتيجة (2-1).

ويسعى كريستيانو رونالدو إلى قيادة فريقه إلى الفوز في هذه المباراة، ويعول "صاروخ ماديرا" على "كرم" الطائي، لزيادة غلته من الهداف ولابتعاد في صدارة الهدافين، حيث يشغل المركز الأول برصيد 23 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، ويليهما المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، في المرتبة الثالثة برصيد 18 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضيفه الطائي اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 للدوري:

يمكن متابعة مباراة النصر وضيفه الطائي عبر قناة "5 SSC SD" من داخل السعودية مجانا.

التشكيلة المتوقعة لنادي لنصر أمام ضيفه الطائي اليوم في دوري "روشن":

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، أمام ضيفه الطائي بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: دافيد اوسبيا

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليكس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سامي النعجي

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

التشكيلة المتوقعة لنادي الطائي أمام النصر في دوري "روشن":

وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يدخل فريق الطائي بقيادة لورينتيو ريتشي المدير الفني بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى : معتز البقاوي

خط الدفاع: صفوان سعود الجوهاني، إينزو روكو، روبيرت باور، إبراهيم الناخلي

خط الوسط: بيرنارد مينسياه، إلفي سيميدو، راكان شامان

خط الهجوم: سلمان الموشور، أندريه كورديا، فيرجيل ميسيدجان.

المصدر: وسائل إعلام