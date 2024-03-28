كريستيانو ينفجر غضبا.. هل تعمد مدافع برشلونة تجاهل رونالدو في مباراة البرتغال؟ (فيديو)

انتابت حالة من الغضيب الشديد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد خسارة منتخب بلاده أمام مضيفه السلوفيني (0-2) في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي.

وعبر النجم كريستيانو رونالدو عن غضبه واستيائه الشديد بسبب بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل، فضلا عن اقتحام الملعب من جانب أحد المشجعين من أجل التقاط صورة مع رونالدو، وسوء مستوى المنتخب بشكل عام.

كما ترى الجماهير أن مدافع برشلونة الإسباني، جواو كانسيلو، تعمد تجاهل رونالدو، بعدم تمرير الكرة في بعض الهجمات، للهداف التاريخي لكرة القدم.

ونشر هؤلاء مقطع فيديو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لبعض اللقطات من المباراة، تظهر وجود رونالدو خاليا من الرقابة في تلك الهجمات عندما كانت الكرة بحوزة كانسيلو، لكن الأخير لم يمرر له في أي مناسبة.

Portugal players ignoring Cristiano Ronaldo intentionally.



No respect after everything Ronaldo did for them 🤦pic.twitter.com/ptQ0SlSgfz — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 27, 2024

وتسبب موقف كانسيلو في انتشار هذا المقطع بشكل واضح خلال الساعات الأخيرة، حيث ترى الجماهير أن مدافع برشلونة الإسباني تعمد تجاهل زميله قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي.

تبون كريستيانو رونالدو يحقق بطولات وانجازات

مع البرتغال وهذي العينات من الاعبين معه مثل

كانسيلو وغيره من الاعبين التافهين



عشانك لاعب لبرشلونة يعني ما امرر لك وكذا

اقسم بالله اتفهه من هالاعب ماشفت 🤢!!pic.twitter.com/NA6jrLeNQy — مـبارك بن سعد (@wcs1v) March 28, 2024

وجاء هذا التصرف بعد أيام قليلة من تصريحات كانسيلو عن رونالدو والتي قال خلالها: "رونالدو لاعب مهم للمنتخب الوطني بكل تأكيد، ولكننا لا نعتمد عليه بشكل كامل".

وأتم جواو كانسيلو: "ذروة مسيرة اللاعب كانت من 25 إلى 32 عاما، فهو أمضى 15 عاما في المنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية".

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وتشير تصريحات لاعب برشلونة الحالي إلى أن رونالدو لا يحظى بنفس الأهمية التي كان عليها خلال وقت سابق، وهو ما أثار غضب عشاق أسطورة البرتغال.

المصدر: وسائل إعلام