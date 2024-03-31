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رد فعل جورجينا وكريستيانو جونيور على "هاتريك" رونالدو (فيديو)

الرياضة

رد فعل جورجينا وكريستيانو جونيور على
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احتفلت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، ونجله كريستيانو جونيور بـ"الهاتريك" في مرمى ضيفه الطائي (5-1) يوم أمس السبت ضمن الدوري السعودي.

والتقطت عدسات الكاميرات، جورجينا وكريستيانو جونيور وهما يحتفلا مع بعش زملاء الأخير، في مدرجات ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، بالهدف الثالث لرونالدو "هاتريك" والخامس للنصر، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة الـ25 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

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وعزز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) تربعه على عرش صدارة هدافي دوري "روشن" للموسم الحالي، برصيد 26 هدفا، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن وصيفه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

المصدر: RT 

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