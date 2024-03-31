ميسي بصدد صراع جديد مع كريستيانو رونالدو

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، عزمه إطلاق مشروب رياضي جديد بالشراكة مع شركة المشروبات "وايت كلو".

وسيدخل ميسي في منافسة جديدة مع غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، ولكن هذه المرة خارج إطار المستطيل الأخضر.

وسبق لرونالدو أن أطلق منتجه الخاص (CR7 Drive)، بالشراكة مع شركة التغذية العملاقة "هيربالايف".

وقال ليونيل ميسي، عبر حسابه على موقع إنستغرام": "أنا متحمس للغاية لإطلاق المشروب الرياضي الذي يغير قواعد اللعبة".

instagram/leomessi

وسيواصل النجم الأرجنتيني بذلك منافسته لرونالدو، الذي أطلق منتجه الخاص (CR7 Drive)، بالشراكة مع شركة التغذية العملاقة "هيربالايف".

وقد سيطر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على قمة كرة القدم، في العقدين الأخيرين تقريبا، وشهدت فترة وجودهما ضمن صفوف برشلونة وريال مدريد الإسبانيين إثارة كبيرة، ما وضع الثنائي في مصاف أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

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وشكلت المقارنة بين ميسي ورونالدو واحدة من أكثر الأسئلة إثارة وجدلا في عالم كرة القدم، لكن فوز النجم الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022 جعل الكثيرين يصفونه الأفضل على الإطلاق.

عاش ليونيل ميسي أفضل فتراته مع برشلونة، حيث رفع كأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات، مع الفوز بالدوري الإسباني 10 مرات، قبل المغادرة صوب باريس سان جيرمان حيث لعب موسمين، ومنه إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليتوج مسيرته الاحترافية بالفوز بالكرة الذهبية 8 مرات.

المصدر: وسائل إعلام