الأهلي المصري يعود بنتيجة مطمئنة من تنزانيا.. فيديو

خرج نادي الأهلي المصري بفوز ثميمن من ملعب مضيفه سيمبا التنزاني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره للاعبه أحمد نبيل كوكا الذي أحرز هدف الفوز الموحيد "للمارد الأحمر" مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء على ملعب "بنجامين مكابا الوطني" بمدينة دار السلام.

هدف الاهلي المصري الاول في شباك سيمبا التنزاني

ما شاء الله #الاهلي_المصري كيان عظيم#دوري_أبطال_أفريقيا#سيمبا_الأهليpic.twitter.com/RTXWW1key3 — سعودي 🇸🇦 (@SH900022) March 29, 2024

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ووضع نادي الأهلي قدما له في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على ارضه وبين جماهيره يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، على استاد القاهرة.

المصدر: RT