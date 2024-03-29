الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني.. التشكيلة الأساسية

يخوض نادي الأهلي المصري مباراة هامة ضد مضيفه سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدير حكم الساحة الدولي الجنوب إفريقي، توم أبو نجيل، هذه المباراة بين الأهلي ومضيفه سيمبا، وستبدأ في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مصر، على ملعب "بنجامين مكابا الوطني" بمدينة دار السلام.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

مصطفى شوبير

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد هاني

علي معلول

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

عمر السولية

حسين الشحات

بيرسي تاو

أنطوني موديست.

📋 تشكيل فريقنا لمباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 🦅#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/mj8525xKlI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 29, 2024

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المصدر: RT