"آنفيلد" سيشتعل يوم الأحد.. مدرب ليفربول يكشف آخر تطورات المصابين

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في كرة القدم آخر تطورات ملف المصابين بالفريق، قبل مباراته ضد ضيفه نادي برايتون يوم الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "كورتيس جونز سوف يشارك في مران اليوم بينما غاب كوناتي بسبب حصوله على استراحة إضافية".

وأضاف: "روبرتسون لا يشارك في المران ولكنه ليس بحالة سيئة فيما سينضم اللاعبون الآخرون مثل جوتا وأليسون للتدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل".

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وعن سباق اللقب علق كلوب، قائلا: "سنقدم كل ما لدينا بالتأكيد في كل مباراة، على الأرض أو خارج الأرض، في إنجلترا أو في إيطاليا، نحتاج إلى الحظ، الجميع يحتاج للحظ مع الإصابات الآن".

وواصل: "علينا أن نلعب أفضل كرة قدم ونحصل على النتائج، هذا هو الأمر إذا كنت تريد الفوز بالبريميرليغ، الآنفيلد سيكون مشتعلا يوم الأحد".

وأتم يورغن كلوب قائلا: "علينا أن نلعب كرة قدم مثالية جدا، جدا، وعلينا أن نكون محظوظين لجهة الإصابات، وسنرى كيف سيبدو الأمر".

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر أرسنال، ويليهما فريق مانشستر سيتي في المرتبة الثالثة برصيد 63 نقطة.

المصدر: وكالات