كسر رقم عمره 60 عاما في الدوري الإنجليزي.. ما دور محمد صلاح؟

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2023-2024، منافسة قوية وتاريخية، ليس على مستوى صراع الصدارة، بل والغزارة التهديفية، التي قد تحسم هوية البطل بفارق الأهداف.

ويتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على عرش صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على الإنجليزي أولي واتكينز لاعب نادي أستون فيلا، وبفارق ثلاثية على دومينيك سولانكي لاعب بورنموث والنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ويمثل الرباعي المذكور، الرهان الأكبر لدى عشاق كرة القدم الإنجليزية حول العالم، لمشاهدة المزيد من الأهداف في البريميرليغ هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، أعدت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، تقريرا سلطت خلاله الضوء على ارتفاع المعدل التهديفي في الدوري الإنجليزي بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي.

أوضح المصدر أن "الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي شهد تسجيل 2.85 هدف في المباراة الواحدة، والنسخة قبل السابقة بلغ المعدل 2.82 هدف في كل لقاء، وهو أكبر عدد منذ موسم 1967-1968 بمعدل 3.03".

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وأفاد المصدر بأنه "مع مرور 283 مباراة من أصل 380 في الدوري الإنجليزي حاليا، بلغ المعدل 3.24 هدف في كل لقاء، وبزيادة قدرها 0.39 عن الرقم القياسي المسجل في الموسم الماضي".

وأشار إلى أن "هذا هو أكبر معدل من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ 60 عاما، وتحديدا في الموسم (1964-1965) وبلغ وقتها 3.34 هدف في كل لقاء".

وأكد المصدر أنه إذا استمر المعدل على هذا النحو حتى نهاية الموسم الحالي، سيصل عدد الأهداف الإجمالي إلى 1231 هدفا بالكامل، وهو أكثر بنحو 150 هدفا من إجمالي ما تم تسجيله في الموسم الماضي (1084).

واستدلت "أوبتا" أيضا على الغزارة التهديفية العالية هذا الموسم، بالإشارة إلى أن "الموسم الماضي شهدت 16.8% من المباريات تسجيل 5 أهداف أو أكثر، وهو أعلى من المتوسط في المواسم الـ10 السابقة بنسبة 14.2%".

واختتم بقوله "في المقابل، شهدت 21.6% من مباريات الموسم الحالي حتى الآن، تسجيل 5 أهداف أو أكثر"، والرقم قابل للزيادة بالطبع.

المصدر: وكالات