دجوكوفيتش يجهل هوية مدربه الجديد

أعلن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أنه لا يعرف هوية مدربه الجديد أو حتى ما إذا كان سيتعاقد مع مدرب، وذلك بعد يوم من إنهاء شراكة ناجحة مع الكرواتي جوران إيفانيتشيفيتش استمرت 5 سنوات.

وقال دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، خلال مؤتمر صحفي في بلغراد العاصمة الصربية: "فيما يتعلق بمرحلتي التالية، ليس لدي أي فكرة واضحة عمن سيكون، أو إذا كان سيكون هناك أي شخص أصلا".

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وتابع: "لطالما كان بجانبي مدربون منذ صغري.. أحاول اكتشاف ما هو الأفضل لي في الوقت الحالي".



ولم تكن انطلاقة دجوكوفيتش جيدة هذا العام، وفق معاييره العالية، إذ خسر في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الإيطالي المتوج باللقب يانيك سينر في نصف النهائي.



وودع من الدور الثالث في دورة إنديان ويلز الأمريكية، أمام الإيطالي الآخر لوكا ناردي، ما دفعه إلى الانسحاب من بطولة ميامي، لأسباب قال إنها تتعلق بجدول المباريات.



ويتوقع أن يعود الصربي إلى المنافسات، في دورة مونت كارلو للماسترز الشهر المقبل (7-14)، استعدادا للبطولة الكبرى الثانية هذا الموسم، على أرض رولان جاروس الترابية في باريس (20 مايو - 9 يونيو).

المصدر: "وكالات"