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الكشف عن مصير المدرب "المختفي" أثناء الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

الرياضة

الكشف عن مصير المدرب
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قضى مدرب الأيكيبودو الروسي ياروسلاف سودريتسوف نحبه خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مركز كروكوس بضواحي موسكو الجمعة الماضي.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنته ناتاليا رودنيفا، نائبة رئيس الاتحاد الروسي للأيكيدو. 

وتضمنت قائمة ضحايا الهجوم الإرهابي أيضا عائلة المدرب زوجته إيرينا وولديه البالغين الطالب فلاديسلاف ومدرسة الصوت أناستازيا. 

الكشف عن مصير المدرب
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وأعرب الاتحاد عن تعازيه لأقارب وأصدقاء الضحايا.

وتم الإبلاغ عن اختفاء سودريتسوف في 25 مارس، وقالت رودنيفا إن المدرب كان في المجمع مع عائلته لحضور الحفل الموسيقي.

وتعرضت قاعة مركز كروكوس للهجوم مساء الجمعة يوم 22 مارس، عندما اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. ووفقا للبيانات الأولية، سقط 139 شخصا ضحايا للهجوم الإرهابي. 

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا