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المقاتل كوريشكوف يثني على تصرف الرجل الذي حيد أحد إرهابيي هجوم "كروكوس"

الرياضة

المقاتل كوريشكوف يثني على تصرف الرجل الذي حيد أحد إرهابيي هجوم
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أعرب المقاتل الروسي بطل منظمة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة السابق أندريه كوريشكوف عن امتنانه للرجل الذي تمكن من نزع سلاح إرهابي بهجوم "كروكوس" بضواحي موسكو الجمعة الماضي.

وقال كوريشكوف في مقابلة أجرتها معه قناة "ماتش TV": "أعتقد أن أي شخص في مكان هذا الرجل كان سيفعل كل ما في وسعه لإيقاف الإرهابي، ولكن بالطبع، شكرا جزيلا له لأنه أظهر نفسه بهذه الطريقة".

وشكر كوريشكوف الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أو صورة وجهه: "لقد نجا بنفسه ومنعه بطريقة ما من تحقيق هدفه. أحسنت!".

وفي سؤال حول ما كان يمكن أن يفعله لو كان محل الرجل في الهجوم، أجاب: "من الصعب بالنسبة لي أن أتكهن، لم أكن هناك، وهذا موقف متطرف إلى حد ما وغير عادي".

وتابع: "من غير المعروف كيف سيتصرف عند ارتفاع الأدرينالين. أعتقد أنني سأحاول، نعم".

وأضاف المصارع أنه كرياضي، لو كان هناك، لحاول ضرب العدو بأسرع ما يمكن وبأقصى قوة ممكنة من الموقع الذي كان فيه، خاصة أنه لا يوجد وقت للتفكير، إلى جانب أن الإرهابي كان مسلحا.

المقاتل كوريشكوف يثني على تصرف الرجل الذي حيد أحد إرهابيي هجوم

وبحسب شهود عيان تصدى أحد زوار قاعة مركز كروكوس لأحد إرهابي هجوم كروكوس وتمكن من تحييده مستغلا الثواني القليلة التي كان فيها الإرهابي يقوم بتلقيم سلاحه مجددا، وبالتالي أنقذ العشرات من الأشخاص وساهم في التقليل من عدد الضحايا والمصابين الذين وقعوا ضحية هذا الهجوم الإرهابي.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة الماضي، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

المصدر: matchtv.ru

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا