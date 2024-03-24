"لن أكون في أرض محتلة".. تصريح مثير لمبابي قبل لقاء فرنسا وتشيلي (فيديو)

بعث كيليان مبابي رسالة خاصة لجمهور نادي أولمبيك مارسيليا، الغريم التقليدي لفريقه باريس سان جيرمان، وذلك قبل خوضه مع منتخب فرنسا مباراة ودية في ملعب "فيلودروم"، معقل مارسيليا.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره التشيلي في مارسليا بعد غد الثلاثاء وديا، وذلك ضمن استعدادات منتخب "الديوك" للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها هذا الصيف في ألمانيا.

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وتحدث مبابي خلال مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الأحد عن مواجهة فرنسا ضد تشيلي وعن إقامة المباراة في ملعب "فيلودروم" الخاص بنادي مارسيليا.

Kylian Mbappé sur le match face au Chili mardi et l'accueil du Vélodrome :



"Je sais que je ne serai pas en terre conquise ! Mais je comprends : même si on est en sélection, je reste un joueur du PSG, donc je ne m'attends pas à ce qu'on me déroule le tapis rouge" (@SaberDesfa) pic.twitter.com/bPdp4ff1Rg — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

وقال مبابي: "أعلم أنني لن أكون في أرض محتلة هناك (ضاحكا)"، مضيفا: "شخصيا لا مشكلة لدي فيما يمكن أن ينتظرني هناك (صافرات استهجان مثلا)، لكنني شخصيا أتفهم ذلك، وبرغم أنني أمثل منتخب بلادي، لكنني سأبقى في نظرهم (جماهير مارسيليا) لاعبا لباريس سان جيرمان، لذلك لا أتوقع أن يتم فرش السجادة الحمراء لي".

وتعتبر جماهير نادي مارسيليا، فريق العاصمة باريس سان جيرمان غريما أزليا لها، وعادة ما تتسم مباراتهما بالندية.

وفي الأعوام الأخيرة، اعتاد مبابي على التسجيل لسان جيرمان في شباك مارسيليا، إذ أحرز 13 هدفا في آخر 15 مباراة بين الفريقين.

المصدر:Téléfoot





