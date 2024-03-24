 
مباشر

بعد سبع ثوان من صافرة البداية.. المهاجم الألماني فيرتز يهز شباك فرنسا بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

بعد سبع ثوان من صافرة البداية.. المهاجم الألماني فيرتز يهز شباك فرنسا بهدف عالمي (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7y3

سجل النجم الألماني فلوريان فيرتز واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم خلال مواجهة منتخب بلاده الودية ضد نظيره الفرنسي في ليون أمس السبت.

وافتتح لاعب وسط باير ليفركوزن، فيرتز التسجيل بعد سبع ثوان من صافرة البداية.

وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49 ليمنح ألمانيا الفوز على فرنسا بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن منتخب فرنسا استقبل هدفا في الدقيقة الأولى من المباراة للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد 2 أبريل 1923 ضد هولندا و16 يونيو 1982 ضد إنجلترا.

ويستعد المنتخبان الفرنسي والألماني بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى في بطولة "يورو" القادمة، إلى جانب منتخبات سويسرا واسكتلندا وهنغاريا، فيما يوجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبي هولندا والنمسا، إضافة إلى منتخب رابع يتأهل عبر الملحق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا