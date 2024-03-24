بعد سبع ثوان من صافرة البداية.. المهاجم الألماني فيرتز يهز شباك فرنسا بهدف عالمي (فيديو)

سجل النجم الألماني فلوريان فيرتز واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم خلال مواجهة منتخب بلاده الودية ضد نظيره الفرنسي في ليون أمس السبت.

وافتتح لاعب وسط باير ليفركوزن، فيرتز التسجيل بعد سبع ثوان من صافرة البداية.

▪️Austria's Christoph Baumgartner- 6 seconds ⚽️



▪️Germany's Florian Wirtz- 7 seconds ⚽️



𝐓𝐖𝐎 of the fastest goals in men's international football HISTORY have been scored today! 🤯



[@CBSSportsGolazo] pic.twitter.com/XbIggbqVvp — CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2024

Is Florian Wirtz the next big thing for Germany? pic.twitter.com/3UeU6VXkZR — Caicenzo (@arsenelupin903) March 24, 2024

وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49 ليمنح ألمانيا الفوز على فرنسا بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن منتخب فرنسا استقبل هدفا في الدقيقة الأولى من المباراة للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد 2 أبريل 1923 ضد هولندا و16 يونيو 1982 ضد إنجلترا.

1 - La France a encaissé un but lors de la 1re minute d’un match pour la 3e fois de son histoire, après le 2 avril 1923 contre les Pays-Bas et le 16 juin 1982 contre l’Angleterre. Surprise. pic.twitter.com/ff94j45F2Q — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

ويستعد المنتخبان الفرنسي والألماني بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى في بطولة "يورو" القادمة، إلى جانب منتخبات سويسرا واسكتلندا وهنغاريا، فيما يوجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبي هولندا والنمسا، إضافة إلى منتخب رابع يتأهل عبر الملحق.

المصدر: RT