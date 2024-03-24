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الاتحاد المصري يكشف سبب مغادرة حجازي لمعسكر "الفراعنة" بشكل مفاجئ قبل مواجهة كرواتيا

الرياضة

الاتحاد المصري يكشف سبب مغادرة حجازي لمعسكر
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غادر مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي، يوم الأحد، معسكر "الفراعنة" بشكل مفاجئ وسفر إلى لسعودية بسبب ما وصفه اتحاد الكرة المصري بالظرف الطارئ.

وكتب الاتحاد المصري على حسابه في موقع "فيسبوك": "وافق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية".

وأضاف: "كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر وأحمد حجازي في حالة انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء غد".

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا بعد غد الثلاثاء في نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" الودية.

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

المصدر: الاتحاد المصري

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