تعليق مثير لإمام عاشور بعد تعرضه لإصابة خطيرة مع منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا

علق نجم منتخب مصر إمام عاشور، بشكل مثير على تعرضه لإصابة خطيرة في لقاء "الفراعنة" ونيوزيلندا أمس الجمعة في افتتاح بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا".

وتعرض عاشور لإصابة قوية في الدقيقة 23 بعد التحامه مع أحد مدافعي نيوزيلندا، وغادر المباراة باكيا وشارك حمدي فتح بدلا منه.

تأثر وبكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلاندا#كأس_عاصمة_مصرpic.twitter.com/bYZMkbY4xs — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا، أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

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ونشر عاشور على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له وهو يغادر الملعب بعد تعرضه للإصابة وكتب: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جي.. الحمد لله".

ولم يتم بعد تحديد مدة غياب عاشور عن الملاعب لكن تقارير مصرية رجحت غيابه لنحو شهرين عن فريقه الأهلي المصري.

المصدر: RT